Nikkei lijdt eerste jaarverlies sinds 2011

De Nikkei-index in Tokio eindigde op de laatste handelsdag van het jaar 0,3 procent lager op 20.014,77 punten. In het bewogen beursjaar 2018 raakte de Japanse hoofdindex zo'n 12 procent kwijt. De handel op de beurs in Tokio wordt pas op vrijdag 4 januari hervat.

Telecomconcern Softbank en retailer Fast Retailing, twee zwaargewichten op de beurs, verloren respectievelijk 0,2 procent en 0,4 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de winkelverkopen in Japan in november minder sterk zijn gestegen dan verwacht. De industriële productie daalde daarentegen afgelopen maand minder sterk dan voorzien, na de toename in oktober. De werkloosheid kwam in november uit op 2,5 procent, tegen 2,4 procent een maand eerder.

De All Ordinaries in Sydney sloot 1 procent hoger onder aanvoering van de Australische banken. In Seoul klom de Kospi 0,7 procent. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 0,1 procent bij.