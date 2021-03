Verzuim in de zorg was bijna 20 jaar niet zo hoog

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als je kijkt naar alle bedrijfstakken in de economie, dan was het verzuim in deze periode 4,9%. In de zorg meldden werknemers zich het meest ziek.

Pandemie

In hoeverre het hoge verzuim onder zorgmedewerkers te maken heeft met de coronapandemie, het vaccineren van zorgmedewerkers begon pas op 6 januari 2021, heeft het statistiekbureau niet onderzocht.

Vooral onder verplegers, verzorgers en de thuiszorg was het verzuim hoog: 8,5%. Van elke duizend werkdagen worden er 85 verzuimd wegens ziekte. Een jaar ervoor waren dat er nog 70.

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg was het verzuim met 7,5% ook hoger dan gemiddeld in de sector. Ook in de sectoren kinderopvang en huisartsen en gezondheidscentra is het verzuim toegenomen.

Behalve in de jeugdzorg meldden in alle branches van de sector meer mensen zich in de laatste drie maanden van 2020 ziek, dan in de laatste drie maanden van 2019.

Wintermaanden

Normaliter ligt het verzuim in het eerste en vierde kwartaal van het jaar (met de wintermaanden) hoger dan in het tweede en derde kwartaal.

In 2020 was het verzuim in het tweede kwartaal ook uitzonderlijk hoog. De enige logische reden daarvoor is de coronapandemie, zei CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen eerder tegen deze krant.