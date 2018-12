'AEX begint hoger aan laatste hele beursdag'

De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn maandag nog een halve dag open. Ook de Londense beurs kent op de laatste dag van het jaar een verkorte handelssessie. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn maandag gesloten vanwege oudjaarsdag. Op 1 januari zijn alle beurzen gesloten.

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekeinde. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden deden donderdag, de zesde dag van de shutdown, niets om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen. De shutdown zal waarschijnlijk zelfs tot in januari voortduren, aldus analisten.

Shell

Olie- en gasconcern Shell kondigde aan te beginnen met het volledig in ontwikkeling brengen van de Argentijnse schalievelden. Daarnaast heeft het concern de in maart aangekondigde verkoop van belangen in enkele ondernemingen in Nieuw-Zeeland aan olie- en chemiebedrijf OMV afgerond. Met de deal is een bedrag van 578 miljoen dollar gemoeid.

Euronext, het bedrijf achter de beurzen van onder meer Amsterdam en Parijs, heeft meer aandeelhouders van de Noorse Oslo Børs gewillig gevonden om hun stukken aan te bieden bij een overnamebod. Inmiddels is het toegezegde belang opgelopen tot 50,6 procent, verdeeld in 45,5 procent aan toezeggingen en een belang van 5,1 procent met door Euronext zelf gekochte aandelen Oslo Børs.

Europa

De Europese beurzen eindigden donderdag lager. De AEX-index verloor 0,5 procent tot 476,03 punten en de MidKap zakte 0,3 procent tot 629,00 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 1,4 procent. Frankfurt daalde 2,4 procent. Wall Street eindigde na een wilde koersrit hoger. De Dow-Jonesindex klom 1,1 procent tot 23.138,82 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De Japanse aandelenbeurs sloot vrijdag het jaar lager af. De Nikkei in Tokio, die maandag de hele dag gesloten blijft vanwege oudjaarsdag, zakte dit jaar zo'n 12 procent. Het was het eerste jaarverlies sinds 2011.

De euro was 1,1459 dollar waard, tegen 1,1409 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,5 procent tot 45,71 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent meer en werd verhandeld voor 53,24 dollar per vat.