Staat vangt halve euro meer per tankbeurt

Per 1 januari stijgt de accijns op benzine met bijna 1 cent per liter. Die verhoging brengt de accijns per liter op afgerond 79 cent. Daar komt dan 21% btw bovenop. Per gemiddelde tankbeurt van 40 liter verdient de overheid daardoor komend jaar 45 cent extra, heeft belangenclub UnitedConsumers berekend.

Dieselrijders zijn per tankbeurt 28 cent duurder uit en automobilisten met LPG 10 cent extra.

„Een automobilist met 20.000 km per jaar op de teller, bij 1 liter op 15 km verbruik, is op jaarbasis zo’n €15 extra kwijt aan benzine”, stelt Paul van Selms van UnitedConsumers.

Met 8 miljoen autorijders zou de Nederlandse overheid dankzij de accijnsverhoging komend jaar ruim 120 miljoen extra incasseren.

Door de hoge accijns en btw is het in feite de Nederlandse staat die de benzineprijs dicteert, en niet de olieconcerns of OPEC-landen. Van Selms: . „De btw en andere heffingen laten zien dat de Nederlandse overheid voor ongeveer 75% beslist hoe duur onze brandstof is”.

De recente duikvlucht van de brandstofprijzen werkt door de hoge vaste accijns maar gedeeltelijk door in de prijs aan de pomp. Zou dat wel zo zijn, dan betaalde een automobilist per tankbeurt nu 38% minder dan begin oktober.