Mooie plus AEX op laatste hele handelsdag

De AEX sloot 1,7% hoger op 484,2 punten. Andere Europese beursgraadmeters boekten soortgelijke winsten.

De beurs in Frankfurt, die maandag gesloten is, verloor dit jaar ruim 18%. Vooral autoconcerns en banken deden het beroerd. De AEX staat rekening houdend met het dividend op 8% verlies voor het jaar.

De Londense beurs en de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs zijn maandag nog een halve dag open. Op 1 januari zijn alle beurzen gesloten.

De stemming in de VS was vrijdag minder uitbundig. Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,2% hoger.

Macro-econoom Stefan Koopman van Rabobank schrijft het herstel in de afgelopen paar dagen vooral toe aan een herbalancering bij grote pensioenfondsen. „Door de sterke koersdalingen in de afgelopen maanden, moeten ze hun aandelenposities verhogen ten koste van hun obligaties. Je zag donderdagavond dat het herstel van Wall Street ook samenviel met de stijging van de Amerikaanse obligatierentes.”

Macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco denkt ook dat beleggers zich eerder te veel zorgen maakten over de intentie van president Trump om topman Powell van de Amerikaanse centrale bank te ontslaan. „Dit is gelukkig heel lastig, want de Fed moet onafhankelijk kunnen opereren. Het is ook niet gewenst dat Trump zich als een soort Amerikaanse Erdogan opstelt.”

Koopman betwijfelt of het herstel in de komende maanden een krachtig vervolg krijgt. „De grote terugval van de aandelenwaarderingen wijst erop dat de markten een duidelijke economische groeivertraging inprijzen. Deze wordt ook in de VS steeds zichtbaarder, afgaande op de vertrouwenscijfers van zowel consumenten als producenten. Daar bovenop komt onder meer de zich voortslepende handelsoorlog en de minder positieve rentecurve in de VS.”

Cornelissen is optimistischer. „Trump is een ongeleid projectiel, dus ik begrijp de zorgen over zijn beleid wel. Maar hoewel een allesomvattende handelsdeal met China er voorlopig volgens mij niet in zit, denk ik wel dat de invoering van extra importtarieven op Chinese goederen uitgesteld gaat worden. Ik verwacht ook niet dat de Amerikaanse economie hard gaat afkoelen en reken op enig economisch herstel in Europa en zeker Duitsland, waar de auto-industrie nu heel moeizaam draait.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een plus van 7,1% bovenaan.

De in de afgelopen maanden eveneens zwaar afgestrafte chipmachinefabrikant ASML klom 3,0%.

Shell won 2,2%, vooral dankzij het herstel van de olieprijzen. De beursreus kondigde aan te beginnen met het volledig in ontwikkeling brengen van de Argentijnse schalievelden.

Bij de middelgrote fondsen blonken financieel dienstverlener Intertrust en de toeleverancier aan de chipsector Besi met winsten van 4,4% en 4,3% uit.

Op de lokale markt steeg de producent van aluminium ladders Alumexx 32,8%, in reactie op een open brief van grootaandeelhouder MountainShield Capital Fund om te fuseren met branchegenoot Aluminium Scaffolding Company.

