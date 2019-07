Column: AEX klaar voor sprong vooruit

Dat er sprake is van een positieve trendfase op het maandspeeldveld behoeft nauwelijks toelichting. Mooie swings, omhoog en omlaag, sieren de chart. Mijn 55SMA trendvolgende indicator toont met zijn hellingshoek daarbij aan dat het prima is gesteld met de trendintensiteit, ofwel de bereidheid om richting te kiezen en dit ook vast te houden. Diezelfde SMA lijn doet dienst als dynamische trendlijn die vanaf 325 in september 2012 de bulls begeleidt op hun weg omhoog. Thans noteert de SMA lijn ruim boven de 500 punten, dus er is voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de trend in gevaar komt. De onderkant van de markt ziet er dus veilig uit, er dreigt geenszins een trendbreuk.

Continuatiepatroon

Het is veel spannender midden in het kanaal waar een heftige strijd wordt gestreden bij de 572-577 passage. Tweemaal eerder werd de bullenparade daar een halt toegeroepen, dus dat zou nu weer kunnen gebeuren, niet waar? Maar charttechnisch gezien is een zogenaamd Hoofd-Schouder continuatiepatroon zichtbaar. Een breed patroon, aangeduid met de letters LS (linker schouder), H (hoofd), RS (rechter schouder) en NL (neklijn), dat normaal gesproken een pauze in het veld behelst als opmaat voor een vervolg van de trend. Het patroon is nog niet afgemaakt, daartoe moet de NL lijn worden gepasseerd. Dan mag er worden gespiegeld, waardoor een koersdoel afgegeven kan worden dat 100 punten boven het huidige niveau noteert, dus circa 670 punten. De chart vertelt er jammer genoeg niet bij wanneer dit koersdoel wordt gehaald. Met het huidige marktritme zou dit zomaar aan het einde van dit jaar kunnen zijn.

Voorwaardelijk scenario

De marktlensindicatoren noteren stuk voor stuk in de plus, dus die sturen aan op een doorbraak van de NL lijn. Zij geven dus een objectieve bevestiging van de subjectieve waarnemingen, altijd plezierig als alles dezelfde kant op wijst. Ik heb dan ook een groene projectielijn ingestippeld om aan te geven hoe de verwachte route er uit ziet. Al zigzaggend dus opklimmen naar de bovenkant van het stijgingskanaal. Het moge duidelijk zijn dat het zogenaamde breakout scenario averij oploopt als het niet lukt om boven 577 te breken. Indicatie hiertoe zal een zwarte juli candle moeten zijn.

TA coaching

Tot slot de coaching aanbeveling voor lange termijn beleggers die hun huidige koopposities mogen aanhouden gezien de Up status op het Dashboard. Voor hen zijn er zelfs boven 577 additionele koopkansen. Zij volgen met belangstelling de groene projectielijn.

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

