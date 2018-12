'Samenvoeging Alumexx en ASC goed voor omzet'

Een samenvoeging is volgens het beleggingsfonds een gemakkelijke manier om omzetgroei voor het beursgenoteerde Alumexx te bewerkstelligen. Bovendien is Alumexx-topman Jeroen van den Heuvel ook oprichter en eigenaar van ASC, dat zich eveneens op de doe-het-zelfmarkt richt.

Ook wijst het fonds op het belang van internationale expansie. De eerste ladders, trappen en steigers van Alumexx zullen volgend jaar verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. MountainShield geeft als advies om internationale expansie hoge prioriteit te geven omdat dit zich waarschijnlijk zal vertalen in een significante omzetstijging.

Bekende naam

Alumexx was in Nederland voor de beursgang van een jaar geleden al een bekende merknaam in de doe-het-zelf markt. Sinds de gang naar de beurs heeft het bedrijf zich nog meer op omzetgroei gefocust. MountainShield vindt de ambitie van Alumexx ,,zeer positief'', maar merkt ook op dat de beurskoers onder druk is komen te staan.

Het MountainShield Capital Fund is momenteel eigenaar van bijna 20 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Alumexx.