’Voor recordbedrag aan vuurwerk de lucht in’

Dat zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, de vuurwerkbranche in ons land, tegen het AD.

Volgens Groeneveld wordt online voor gemiddeld €108 aan vuurwerk besteld: zo’n 3% meer dan vorig jaar. Toen gaven Nederlanders hier €68 miljoen euro aan uit.

Bestellen

De vuurwerkverkoop is vrijdag van start gegaan. Al sinds half november kunnen er rotjes, sierpotten en vuurpijlen worden besteld. Maandag, als het echt oudjaar is, wordt traditiegetrouw het meest verkocht.

Populair dit jaar zijn compounds of flowerbeds, schrijft het Algemeen Dagblad. Hele vuurwerkshows die met één lont zijn aan te steken en dan minutenlang blijven knallen. Zo’n compound kan zo maar een paar honderd euro kosten.

Het is te hopen dat we al dat vuurwerk wel kunnen zien tijdens de jaarwisseling. Volgens Weerplaza kan het in grote delen van het land zo maar eens nevelig of mistig worden.