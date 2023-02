’Hou op over vertrouwen in overheid!’

De inwoners van Zuid-Holland worden dus wel degelijk begrepen door hun hoogste ambtenaar. „Maar”, voegt hij eraan toe, „zullen we nou ook eens een dagje níet die vraag stellen over dat vertrouwen en doen alsof iederéén dat is kwijtgeraakt?”

Vier burgemeesters, v.l.n.r. Martijn Vroom (nu nog Krimpen a.d. IJssel en per 6 maart Leidschendam-Voorburg), Marja van Bijsterveldt (Delft) Leendert de Lange (Wassenaar) en Charlie Aptroot (Hoeksche Waard). „Mijn speerpunt zijn de drie kwetsbare wijken in Delft”, zei Van Bijsterveldt. „De jongeren daar op de goede weg helpen.” Aptroot wil dit nieuwe jaar juist meer naar buiten treden: „Bij ons in Hoeksche Waard bespeur je soms nog het oude eilandgevoel.” Ⓒ De Telegraaf

De Noordwijkse burgemeester Wendy Verkleij-Eimers met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). „Voldoende opvangplekken en gesprekken met de landen van herkomst, dat zijn mijn grootste doelen voor 2023”, zei hij. „Wij zijn in Noordwijk nog in gesprek over de mogelijkheden bij ons”, meldde Verkleij. Ⓒ De Telegraaf

Vaak zijn het ook nog politici zelf die dit blijven herhalen, zei hij. Hou op met zeuren en los het op, was zijn boodschap.

Hij illustreerde: „Als ik om de vijf minuten aan mijn vrouw ga vragen of ze nog - of weer - van me houdt, dan kan ik u verzekeren dat die liefde er niet meer zal zijn en komen...”

Overigens blijkt het wel goed te zitten tussen die twee: „Ik lees altijd mee met de nieuwjaarstoespraak van Jaap!”, zei Hilgen Smit-Boersma.

Daarin haalde de commissaris van CDA-huize de huidige ’opgaven’ aan als het stikstofdossier, het tekort aan woningen en opvangplekken, de behoefte aan schone energie, etc. „Het komt niet goed, maar wij moeten het goed máken”, citeerde hij Claudia de Breij haar oudejaarsconference, voorafgaand aan een vingerwijzing naar „al die mensen die het gebrek aan vertrouwen als politiek verdienmodel zien.” Zij roepen al twintig jaar met échte oplossingen te komen: „terwijl het vertrouwen in de politiek alleen maar verder is gedaald.”

V.l.n.r. Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Zuid-Holland, Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda, Yaron Wax, onder-ambassadeur van Israël en Mourad Mahidi, onder-ambassadeur van Oostenrijk. Zevenbergen vertelde nog dat hij ’s middags een nieuwe buslijn opende in Leiden.

Smit sprak van „een verruwing van het debat, een cultuur waarin niet de oplossing centraal staat, maar het eigen gelijk.” Fijntjes voegde hij toe: „Het aanzien van de politiek en het vertrouwen in de overheid is niet een verantwoordelijkheid van een déél van het parlement. Maar van het hele parlement!” Dus ook van de klagers. „En dat geldt ook voor u als provinciebestuurders en voor u als burgemeesters en wethouders!”, kregen zijn genodigden ervan langs.

In de glazen in hun handen leek de drank even te rimpelen. „Wijs en dienend leiderschap” wenste Smit ook hun toe: „vanuit het besef dat het niet om jouw macht gaat, maar om het algemeen belang.”