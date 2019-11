’Nederlander blind voor rente consumptief krediet’

Uit een vandaag verschijnend onderzoek in opdracht van online kredietverstrekker Freo, een dochterbedrijf van Rabobank, blijkt dat 67% van de Nederlanders met een lening nooit of zelden controleert of deze lening goedkoper kan. Meer dan de helft (54%) van de ondervraagden weet zelfs het rentepercentage van hun lening niet, hebben de onderzoekers van Markteffect vastgesteld.

Consumenten blijken hun leningen veelal af te sluiten voor een verbouwing (29%), de aanschaf van een auto (29%) of voor de aflossing van een lening (22%). Volgens Freo zouden consumenten eens moeten rondkijken of zij ergens een lagere rente kunnen krijgen.

Op internet zijn meerdere sites, zoals Independer en Geld.nl waar consumenten de rentepercentages van tientallen kredietverstrekkers kunnen vergelijken.