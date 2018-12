'Hogere opening op Wall Street'

De hele week is al sprake van wilde koersbewegingen op de beurzen in New York, waar de slechtste kerstavond ooit werd opgevolgd door een historische puntenstijging van de Dow-Jonesindex in de opvolgende handelssessie. De beweeglijkheid wordt deels veroorzaakt door de magere handel aan het einde van het jaar. Koersbewegingen worden daardoor erg uitvergroot. Ook winstnemingen spelen een rol.

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekeinde. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden deden donderdag, de zesde dag van de shutdown, niets om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen. De shutdown zal waarschijnlijk zelfs tot in januari voortduren, aldus analisten. Beleggers houden verder de olieprijzen en ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China scherp in de gaten.

Sears

Bij de bedrijven staat winkelketen Sears in de belangstelling. Vrijdag is het mogelijk erop of eronder voor de in financiële problemen verkerende retailer, die in oktober al een regeling voor faillissementsbescherming aanvroeg. Voor een deadline verstrijkt moet er een koper zijn voor het meer dan 68.000 medewerkers tellende Sears. Alleen het hedgefonds van voorzitter Eddie Lampert heeft zich tot nu toe als mogelijke redder gemeld, maar het is niet zeker of Lampert zijn financiering op tijd rond krijgt.

Tesla kan ook op aandacht rekenen. De maker van elektrische auto's heeft twee onafhankelijke bestuurders toegevoegd aan zijn bestuur. De maatregel is onderdeel van de schikking met beurstoezichthouder SEC. Daarin was ook afgesproken dat Tesla-topman Elon Musk zijn voorzitterschap bij het bedrijf zou neerleggen. De SEC verweet Musk fraude door op Twitter te reppen over een mogelijke privatisering. Musk is wel nog steeds topman van de autobouwer.

Slotrally

De beurzen in New York zijn donderdag dankzij een slotrally opnieuw hoger geëindigd, na de enorme koersexplosie van tweede kerstdag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 23.138,82 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent naar 2488,83 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 6579,49 punten.