Vooruitblik: Met broos vertrouwen naar nieuwe beursjaar toe

In de voorbije week kreeg bij de start de somberheid weer greep op beleggers in navolging van het aanhoudende pessimisme bij de Amerikaanse beurzen. Op Tweede Kerstdag liet Wall Street waar wel werd gehandeld onverwachts een spectaculair herstel zien. Een dag later werd in de VS het kerstfeestje na een wilde rit in de slotfase nog eens dunnetjes overgedaan. De AEX werd op vrijdag meegezogen met de opgelaaide Amerikaanse kooplust.

Angst om boot te missen

Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, was er op Tweede Kerstdag nog wel een verklaring te vinden voor de uitbundige sfeer in Amerika vanwege de goede cijfers over de Amerikaanse kerstverkopen. „Een dag later maakten de koersen op Wall Street in een lege markt echter zonder aanwijsbare verklaring in het laatste fase van de handel een enorme ommezwaai. Angst om de boot te missen speelde daarbij mogelijk een rol.”

In de komende verkorte nieuwjaarsweek is door de voorzetting van de gedeeltelijke sluiting van overheidsdiensten in de VS vanwege het conflict tussen de Democraten en president Trump over de begroting voor het komende jaar, onzekerheid wat betreft de publicatie van een aantal Amerikaanse macrocijfers.

Banenrapport

Het belangrijke banenrapport uit de VS op vrijdag komt zeer waarschijnlijk wel naar buiten. In de markt wordt rekening gehouden met een plus van 165.000 nieuwe banen, terwijl de loongroei naar verwachting verder zal gaan aantrekken. Van de Groep benadrukt dat het wel en wee op de Amerikaanse arbeidsmarkt een grote rol speelt bij de bestedingen van consumenten.

Op Nieuwjaarsdag houden alle Europese beurzen de deuren dicht. Een dag eerder gaat het Damrak al om 14.00 uur op slot, terwijl Wall Street de hele dag volmaakt.

Cijferseizoen en Brexit

Na de somberheid vooral in de laatste maanden van 2018 kijken beleggers met spanning uit naar de aftrap van het nieuwe jaar. „Na het Amerikaanse rentebesluit halverwege december hebben vooral beleggers in de VS de handdoek in de ring gegooid. De grote vraag is of het in de komende weken weer de positieve kant op zal gaan met halverwege januari de start van het nieuwe cijferseizoen en bovendien de stemming in het Britse parlement over de Brexit-deal”, stelt Van de Groep.