Iets meer ruimte werkgever voor ontslag in 2019

Want ja, iemand kan wel slecht functioneren, de werknemer komt misschien iets te vaak niet opdagen en de arbeidsverhouding is misschien ook niet helemaal lekker meer, maar de rechter mocht daar tot nu toe geen ’optelsom’ van maken. Tot nu toe: in 2019 komt er een extra rechtsgeldige reden om mensen te ontslaan, de zogenoemde ’combinatiegrond’.

Dus als een werkgever kan aantonen dat én de relatie met de medewerker verziekt is én die laatste bovendien minder goed functioneert dan je mag verwachten (om maar een voorbeeld te noemen), dan kan een rechter alsnog het ontslag goedkeuren.

Daarin zit nog wel een valkuil voor de werkgever: als hij op basis van twee ’halve redenen’ ontslag aanvraagt in plaats van één ’hele reden’, dan heeft de ontslagen werknemer recht op een 50% hogere transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt volgend jaar €81.000 of één jaarsalaris, als dat laatste bedrag hoger zou zijn.