Column: De stille crash

Eenieder had dit jaar immers met veel onzekerheid te maken. Denk alleen al aan de angst voor de handelsoorlog, de Italiaanse spaghetti-begroting en de naderende Brexit. Na een uiterst rustig verlopen 2017 was de beurs weer ouderwets bewegelijk. En hoewel beursdalingen nooit prettig zullen aanvoelen, is het eerlijk gezegd wel ’business as usual’.

Nu de beurskoersen niet meer klakkeloos stijgen en zelfs de FAANG-aandelen een draai om de oren hebben gekregen, zullen beleggers weer beter nadenken over de vraag waar ze hun vermogen in willen investeren. Dat is iets wat onderhuids al een paar maanden bezig is. Onder de oppervlakte van de diverse beursindices heeft er een verschuiving plaatsgevonden van groei- naar waarde-aandelen. Beleggers die hun ogen en oren goed de kost geven en nadenken, verzetten dus bij tijd en wijle de bakens om goed te kunnen blijven laveren op de beursgolven.

Winstgroei

Onder de oppervlakte is er nog meer aan de gang. We zien dat over de eerste negen maanden van dit jaar de winsten van de Amerikaanse bedrijven gemiddeld met ongeveer 25 procent gestegen zijn en die van de Europese bedrijven ongeveer 10 procent. Dat staat haaks op het beursverloop.

Zijn beleggers te veel met de randzaken bezig geweest en zijn ze vergeten zich op de bedrijven te focussen? Want dat is waar het bij beleggen uiteindelijk toch om draait… Hoe het ook zij, als we verder kijken dan de indices alleen, kunnen we stellen dat, als er iets gecrasht is, het de waarderingen zijn van de aandelen op de beurs. Deze staan er qua koerswinstverhouding momenteel veel gunstiger voor dan een jaar geleden. En of we nu vorig jaar al te hard zijn opgelopen of voor volgend jaar een forse groeivertraging willen inprijzen doet niet zo ter zake. Die eerste tik hebben we al redelijk onopgemerkt geïncasseerd.

Nieuwe start

Als we dan in de beschouwing betrekken dat analisten voor 2019 gemiddeld op een winststijging van 10 procent rekenen voor zowel de Amerikaanse als de Europese aandelen, dan vraag ik mij af hoeveel er nog meer van de koersen af moet. Wie zich goed realiseert waarom hij of zij belegt en ook waarin hij of zij belegt, die laat zich door deze wispelturige beurs niet uit het veld slaan. De stille waarderingscrash nodigt eerder uit tot hernieuwd enthousiasme, zeker nu Fed-voorzitter Jerome Powell zo goed als zeker de lont uit het rentekruitvat heeft getrokken.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.