Weer zware verliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 6,3 procent lager op 19.898,92 punten. De brede S&P 500 verloor 5,2 procent tot 2398,10 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 4,7 procent tot 6989,84 punten.

Eerder op de avond was de Dow-Jonesindex zelfs onder 19.000 punten gedoken.

De regering-Trump heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de crisis het hoofd te bieden. Maar het sentiment op de beurzen bleef slecht. In de loop van de dag werd de handel zelfs weer voor een kwartier stilgelegd, omdat de koersverliezen tijdelijk waren opgelopen tot meer dan 7 procent. Het is al de vierde keer in korte tijd dat deze noodrem is toegepast.

Grote Amerikaanse autobouwers als Fiat Chysler, Ford en General Motors (GM) hebben aangekondigd hun fabrieken in Noord-Amerika tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus. Hun aandelen zakten tot ruim 17 procent.

De onrust op de oliemarkt hield ook onverminderd aan. De olieprijzen zakten tot het laagste niveau in jaren. Een vat Amerikaanse olie werd 16,6 procent goedkoper op 22,47 dollar. Brentolie kostte 8,7 procent minder op 26,21 dollar per vat. Naast de coronacrisis, zijn de oliemarkten al dagen in de ban van de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.

Olie- en gasproducenten ExxonMobil en Chevron werden tot meer dan 22 procent lager gezet. Maar ook andere grote bedrijven noteerden stevige verliezen, waaronder technologieconcern Apple en autofabrikant Tesla. Zij verloren respectievelijk ruim 2 en 16 procent.

Vliegtuigbouwer Boeing ging bijna 18 procent onderuit. In de afgelopen twee dagen is de koers van Boeing al 27 procent gekelderd in verband met de crisis in de luchtvaartsector door het virus. Boeing heeft de Amerikaanse regering om miljardenhulp gevraagd om de malaise te doorstaan. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en Delta Air Lines leverden tot 26 procent in.

De euro was 1,0906 dollar, tegen 1,0814 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.

