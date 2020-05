Olieprijs en herstart economie duwen Dow 200 punten hoger

De Dow-Jonesindex stond kort na 15.30 uur 1,2% hoger, de S&P 500 steeg 1,3% en techgraadmeter Nasdaq klom 1,4 %.

Verder gaat de aandacht uit naar bedrijfsresultaten en komen nieuwe gegevens over de dienstensector in de Verenigde Staten, die hard wordt geraakt door de coronacrisis.

WTI-olie steeg 15% in de VS tot $25,35 per vat. De olieprijzen lopen verder op door de hoop dat de vraag naar olie weer toeneemt nu steeds meer Amerikaanse staten en Europese landen de coronamaatregelen versoepelen.

Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron lijken weer mee te gaan liften, net als oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger.

United Airlines zou zeker 30 procent van alle kantoorfuncties willen gaan schrappen. Het luchtvaartbedrijf wil zo kosten besparen, nu door de coronapandemie amper nog passagiersvluchten worden uitgevoerd.

Victoria’s Secret

L Brands, het moederbedrijf van Victoria's Secret, staat een fors lagere opening te wachten, nu de verkoop van het lingeriemerk aan Sycamore definitief niet doorgaat. L Brands heeft een schikking getroffen met de aanvankelijke koper Sycamore. Eerder spande L Brands nog een rechtszaak aan tegen Sycamore wegens het afblazen van de deal.

Autoverhuurder Hertz heeft een akkoord gesloten over het uitstellen van bepaalde afbetalingen op leningen. Daardoor krijgt het bedrijf meer tijd voor gesprekken met schuldeisers over een schuldherstructurering. Eerder berichtten media dat Hertz op omvallen zou staan.

Fiat Chrysler Automobiles leed in de eerste drie maanden van dit jaar een miljardenverlies. Het autobedrijf had zowel in Europa als in Noord-Amerika, zijn twee belangrijkste markten, last van lockdowns waardoor fabrieken dicht moesten. Daarnaast liepen de verkopen van nieuwe auto's ook terug.

Chemienieuws

Er is ook aandacht voor kwartaalresultaten van onder meer chipbedrijf Lumentum, nieuws- en informatieleverancier Thomson Reuters, chemieconcern DuPont en gouddelver Newmont.

Farmaceut Pfizer meldde dat is begonnen met testen van een experimenteel vaccin tegen het coronavirus bij Amerikaanse proefpersonen. Pfizer werkt bij dat middel samen met een een Duits biotechnologiebedrijf.

Marktonderzoekers Markit en ISM komen kort na opening van de handel met cijfers over de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten in april. Bij een voorlopige raming had Markit al gemeld dat de activiteit in de dienstensector, met bijvoorbeeld luchtvaart, horeca en detailhandel, zeer sterk is gekrompen vanwege de coronacrisis.