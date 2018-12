’KPN bouwt de Nederlandse digitale snelweg’

— Snelheid, daar gaat het om voor Maximo Ibarra. De in april aangetreden topman wil van KPN een snellere organisatie maken, die snellere internetverbindingen levert op een markt die steeds sneller verandert. Om voorop te lopen in de race om de Nederlandse huishoudens niet alleen van internet, televisie en telefoon te voorzien, moet hij dat wel maar straks ook in alle andere digitale behoeften. Dus ook de cyberveiligheid en de slimme apparaten waarmee we volgens hem massaal onze woningen slimmer zullen maken.