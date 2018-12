Israël vol in cyberwapens

Een techneut van een Israëlisch telecombedrijf aan het werk in een serverruimte in Tel Aviv. Ⓒ Foto Bloomberg

Israël is al jarenlang een van de wereldleiders op het gebied van particuliere inlichtingen en cyberveiligheid. Maar steeds meer bedrijven bieden nu ook offensieve capaciteiten aan. Voormalige Mossad-agenten en legerofficieren opereren daardoor in toenemende mate in een schemerwereld waarin vele honderden miljoenen omgaan.