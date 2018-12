PostNL wil snel samengaan met Sandd

Dat zegt een woordvoerder van PostNL naar aanleiding van het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waarin staat dat PostNL toegang moet geven aan concurrenten op haar netwerk. Met dit besluit gaat de ACM in tegen het oordeel van het College van Beroep van het Bedrijfsleven. Dat oordeelde in september dat PostNL geen monopolist was, omdat er ook digitale post bestaat.

Consolidatie

„PostNL streeft naar duidelijkheid en stabiliteit in een kwetsbare postmarkt. Daarom werken we er aan om op korte termijn tot consolidatie in de Nederlandse postmarkt te komen”, zegt een woordvoerder.

PostNL wil graag samengaan met rivaal Sandd, maar daarvoor is ook de hulp van de ACM nodig. PostNL kan niet zeggen in hoeverre dit proces doorkruist wordt door de nieuwe uitspraak. „Wij bestuderen de uitspraak”, aldus de woordvoerder. „PostNL heeft besloten dat alle postvervoerders vanaf 1 januari 2019 netwerktoegang krijgen op basis van de PostNL-tarieven en -voorwaarden. Deze blijven van kracht.”

Vechtmarkt

Het aantal fysieke brieven krimpt jaarlijks met circa 10% in Nederland, waardoor de inkomsten blijvend onder druk staan. Daardoor is postmarkt veranderd is in een vechtmarkt.

Sinds twee jaar moet PostNL concurrenten toegang geven op het postnetwerk, omdat ze circa 70% van de postmarkt in handen heeft. Dat kost PostNL naar eigen zeggen in 2020 €50 miljoen tot €70 miljoen per jaar. Daarbij moest PostNL ook een lager tarief in rekening brengen.

Het postbedrijf heeft een deel van de schade, zo’n €8 miljoen, in rekening gebracht bij haar concurrenten. Een factuur richting de Staat voor de resterende schade van €32 miljoen is vooralsnog uitgebleven.

Bekijk ook: Politiek steunt Post en Sandd