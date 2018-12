Witte Huis vroeg belegger om aandelenadvies

De bekende investeerder liet aan een adviseur van president Donald Trump weten dat zijn baas moet stoppen met zijn kritiek op Federal reserve-voorzitter Jerome Powell. Ook moest Trump volgens de topbelegger het verloop van bewindspersonen onder controle krijgen en een handelsovereenkomst met China sluiten. Die zaken zouden volgens hem rust brengen op de aandelenmarkten.

Trump meet het succes van zijn economische beleid deels af aan de stand van de beursgraadmeters. In zijn eerste jaar als president ging de beurs omhoog, maar dit jaar kwam daar de klad in. Met name deze maand werden grote verliezen geleden. Trump haalde daarom op Twitter herhaaldelijk uit naar Powell en de Fed die de rente te snel zouden laten stijgen.