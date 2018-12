Tesla geeft gas op verdeelde beurzen VS

De Dow-Jonesindex eindigde de op een na laatste handelsdag van het jaar 0,3 procent lager op 23.062,40 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2485,74 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent op 6584,52 punten.

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekeinde en mogelijk tot in januari. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben nog geen akkoord bereikt om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen.

Larry Ellison

Tesla ging 5,6 procent omhoog. De maker van elektrische auto's heeft twee onafhankelijke bestuurders, waaronder Larry Ellison, toegevoegd aan zijn bestuur. De maatregel is onderdeel van de eerdere schikking met beurstoezichthouder SEC. Ellison is medeoprichter van softwaregigant Oracle.

Voor winkelketen Sears (min 8 procent) is het mogelijk erop of eronder. In oktober vroeg de in zwaar weer verkerende retailer faillissementsbescherming aan en de deadline voor het vinden van een koper voor het meer dan 68.000 medewerkers tellende Sears loopt af. Alleen het investeringsfonds van voorzitter Eddie Lampert toonde tot nu toe interesse. Ondertussen kondigde Sears aan nog eens tachtig Sears- en Kmart-winkels te sluiten, bovenop de eerder aangekondigde 164.

Wells Fargo

Wells Fargo (plus 0,6 procent) schikte een zaak over oneerlijke handelspraktijken met alle vijftig Amerikaanse staten. De bank telt daar 575 miljoen dollar voor neer. Computermaker Dell keerde terug op de beurs en won 1,8 procent.

De euro was 1,1444 dollar waard, tegen 1,1446 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 45,12 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer en werd verhandeld voor 52,20 dollar per vat.

Bekijk ook: Witte Huis vroeg belegger om aandelenadvies