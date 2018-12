2018: jaar van handelsoorlog en brexit

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Ⓒ EPA

AMSTERDAM (ANP) - Wie ervan uitging dat de weg naar meer vrijhandel onomkeerbaar was, kwam in 2018 bedrogen uit. De grootste economieën ter wereld legden elkaar importheffingen op, aangespoord door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn handelspolitiek. Dichter bij huis rijzen steeds meer twijfels over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.