Technisch analist: ’Nog ruimte voor stijging AEX’

Tijdens het webinar, mogelijk gemaakt door bank Société Générale, stelde technisch analist Geert-Jan Nikken van Trade Idee dat de AEX, na zijn slotrecord donderdag boven 800 punten, volgens zijn grafieken in een opwaartse beweging kan blijven.

„De trendmatigheid is onverminderd intact”, zei hij. Anderzijds is de veel grotere S&P 500-index al fors gestegen ten opzichte van de trendmatige beweging. „Ik begin hoogtevrees te krijgen in de S&P500”, aldus de technisch analist.

Nikken gebruikt voor alle inschattingen ook de relatieve sterkte-index (RSI). Die index geldt als een indicator of volgens Nikken een ’spanningsmeter’ om te helpen het koop- of verkoopmoment van bijvoorbeeld aandelen en andere beleggingen te onderbouwen.

Daarnaast gebruikt hij de trendmatige beweging van de index als ondersteuning. „Ik geloof dat zolang de trend gaande is, je er niet zoveel aan moet veranderen”, lichtte hij toe.

Goud en euro

In een overzicht van beleggingscategorieën zegt Nikken ’flauw’ of negatief te zijn over een valutabelegging in euro versus de dollar. „Ik denk dat we lager kunnen in de eurodollar”, zegt hij. De koers kan op termijn zelfs even naar de $1,09-$1,10 gaan bij nu $1,1741.

Goud ging lange tijd omhoog. Maar daar is een forse afkoeling gekomen. „Ik heb geen aanleiding om te denken dat we een vlammende beweging omhoog zullen krijgen”, zo blikt Nikken vanuit zijn grafieken vooruit.

Hij zegt ’niet overwegend’ negatief over het goud als beleggingen te zijn. „Zolang goud boven $1700 blijft kun je dat het voordeel van de twijfel geven. Maar er zal een trigger moeten komen wil goud weer aan een significante stijging kunnen beginnen.”

En mocht die prijs onder $1700 per troy ounce (31,1 gram) zakken, „dan is er best wat ruimte naar beneden, richting de $1450.”

Olie warmt op

Bij een belegging in ruwe olie ziet Nikken bij de grens van $77 tot $81 per vat ’een belangrijk niveau’. „Daar hebben in het verleden toppen gelegen. De hogere koersen worden nu niet bevestigd door de relatieve sterkte-index. Ik denk dat dit een zware barrière wordt en denk ik niet dat we er op korte termijn doorheen gaan. Maar er is wel opwaartse druk”, aldus Nikken.

„Ik verwacht niet dat we heel hard zullen gaan dalen. Schieten we door de $81 naar boven, dan kan het hard gaan en kunnen we naar $95 gaan.”

