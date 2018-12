Deze aandelen waren top in 2018

Maar niet iedere belegger zit op de blaren, want er zijn ook aandelen op de Amsterdamse beurs die het heel goed hebben gedaan in 2018. In de AEX zijn supermarktgigant Ahold Delhaize (+24%), informatieleverancier Wolters Kluwer (+20%) en tankopslagconcern Vopak (+10%) de grote winnaars.

Bij de middelgrote fondsen vallen de koersexplosies van betalingsdienstverlener Adyen (+94%), flitshandelaar Flow Traders (+48%) en beleggersbank BinckBank (+48%) op. Voetbalclub Ajax heerst bij de kleinere aandelen met een koerswinst van 45%.

Flop: ING, Beter Bed en PostNL

Naast deze toppers zijn er dit jaar echter ook veel floppers op de beurs. Bankconcern ING (-36%) en staalfabrikant ArcelorMittal (-33%) zijn de grootste verliezers in de AEX.

Bij de middelgrote en kleinere aandelen is 2018 voor beleggers in bedden- en matrassenverkoper Beter Bed uitgelopen op een nachtmerrie met een koersval van 73%. Ook PostNL (-49%) en technologieconcern Kendrion (-47%) hebben een zwaar beursjaar achter de rug.

