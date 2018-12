Gas wordt peperduur in 2019

De belasting op aardgas gaat met 3 cent per kubieke meter omhoog. Tegelijkertijd gaat de belasting op stroom iets omlaag. Dat pakt voor de meeste huishoudens uit als een lastenverzwaring. Daarnaast wil het kabinet de belastingvermindering op de energiebelasting met €51 verlagen. In plaats van €308,54 krijgen we straks nog maar €257,54 korting op de energiebelasting.

Duurder

De overheid schat dat de maatregelen een gemiddeld huishouden €130 meer zullen kosten. De Vereniging Eigen Huis schat dit eerder op ruim €160. Naast de belastingverhoging kunnen de tarieven voor (de levering van) gas en stroom stijgen. Volgens vergelijkingssite Gaslicht.com zal de totale energierekening in 2019 voor een gemiddeld huishouden €360 duurder uitvallen.

Veel Nederlanders die onlangs een brief over hun nieuwe voorschot ontvingen, schrokken zich een hoedje. Sommigen moeten ruim €100 per maand meer betalen. De Woonbond en woningcorporaties slaan alarm: honderdduizenden gezinnen hebben nu al moeite om de energienota te betalen, en dat wordt straks alleen maar lastiger.