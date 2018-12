’Tesla-taks’ verdwijnt in 2019

Er veranderen meer belastingzaken voor autorijders. Zo stijgen de tarieven voor de motorrijtuigenbelasting met 1,2%, in lijn met de inflatie.

BPM

Dan is er nog de bpm, de aanschafbelasting voor auto’s. Het vaste tarief daarvoor stijgt komend jaar van €356 naar €360. Daarnaast veranderen de bovengrenzen van schijven (hoe hoger de schijf hoe meer je per gram CO2-uitstoot per kilometer gaat betalen).

De tarieven per schijf gaan in het nieuwe jaar omlaag, maar de bovengrenzen van de schijven ook. Daardoor kom je sneller in een hogere schijf met een hoger tarief terecht. De dieseltoeslag gaat overigens ook omhoog van €87,38 naar €88,43.

Uitstoot

Overigens wordt de meetmethode van de uitstoot ook aangepast. Het is nog niet duidelijk wat daar precies het effect van is, maar het lijkt erop neer te komen dat de uitstoot en dus ook belasting iets hoger uitvallen.