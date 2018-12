Trump: schot in onderhandelingen met China

,,Gewoon een lang en zeer goed gesprek gehad met president Xi van China", schreef Trump. ,,Deal gaat heel goed. Als de deal wordt gesloten, zal die zeer uitgebreid zijn en alle onderwerpen, gebieden en geschilpunten bestrijken. Er wordt grote vooruitgang geboekt!"

Volgens het Chinese persbureau Xinhua heeft Xi een vruchtbaar gesprek gehad met zijn ambtsgenoot.

Begin december spraken Trump en Xi in Buenos Aires al uren over een nieuw handelsakkoord. Toen spraken de landen af voorlopig geen nieuwe invoerheffingen in te voeren.