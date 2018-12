Beleggers onrustig 2019 in

Komt er schot in de afspraken over de Brexit? Blijft de Amerikaanse overheid platliggen? Houdt het handelsconflict tussen de VS en China aan? Wordt 2019 opnieuw een verliesjaar voor de AEX?

De AEX sloot vrijdag op 487,17 punten. Dat is zo’n 11% lager dan aan het begin van het jaar. De hoofdgraadmeter aan het Damrak beleeft daarmee zijn eerste verliesjaar sinds 2011. De Midkap leverde over een jaar bezien zelfs bijna 23% in, met een actuele stand van 645,52 punten.

MAANDAG

Beleggers in Amsterdam wacht maandag nog een halve handelssessie. Ook de aandelenmarkten in Londen en Parijs gaan eerder dicht vanwege de jaarwisseling. In Duitsland wordt helemaal niet gehandeld. In New York gaat Wall Street om de normale tijd dicht, hoewel veel handelaren vrij zijn.

DINSDAG

Op de eerste dag van 2019 zijn alle financiële markten gesloten.

WOENSDAG

De eerste cijfers van het jaar komen van Sligro, die de definitieve omzet van 2018 openbaart. Uit Duitsland komt de inkoopmanagersindex. In de VS is er het banenrapport op basis van cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Het CBS geeft inzicht in de opbrengst van 50 jaar btw in Nederland. Interessant zijn ook de CBS-cijfers over de regionale bevolkingsontwikkeling: welke gemeenten groeiden het meest in 2018, en waardoor vooral?

DONDERDAG

Het CBS publiceert cijfers van de manier waarop de cao-lonen zich in 2018 ontwikkelden. Uit de Verenigde Staten komen cijfers van vastgoedprijzen en autoverkopen.

VRIJDAG

Uit Duitsland komen werkloosheidscijfers uit december en de inkoopmanagersindex PMI. Ondanks de Amerikaanse shutdown, verschijnt zo goed als zeker toch een nieuw banenrapport uit de VS. Het CBS komt met een ’offline-onderzoek’: hoeveel Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt, en wat zijn hun achtergrondkenmerken?