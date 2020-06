Nederlander baas productonwikkeling bij Rolls-Royce

Van Meel neemt de functie over van Frank Weber, die de nieuwe directeur voor ontwikkeling bij BMW wordt. De Nederlander was eerder topman van de afdeling voor voertuigontwikkeling bij BMW en van het onderdeel BMW M, dat zich bezighoudt met sportvarianten van de auto’s van het Beierse bedrijf. Daarvoor was hij werkzaam bij Audi.

Van Meel is niet de enige Nederlander op een hoge positie binnen BMW Group. Pieter Nota is in de raad van bestuur van het concern verantwoordelijk voor de verkopen wereldwijd. Daarnaast is Jos van As vice-president functional integration en functional design driving dynamics, waarmee hij over de wegligging gaat. En Adrian van Hooydonk is hoofd design.

Bij de grote concurrent Audi stond tot voor kort een Nederlander aan het roer. De Amsterdammer Bram Schot nam daar in april afscheid.