Alumexx onaangenaam verrast door MountainShield

Het bedrijf stelt daarbij dat fondsmanager Selwyn Duijvestijn van MountainShield de stap heeft gezet om het document te versturen, zonder bijvoorbeeld informatie bij Alumexx zelf in te winnen. Daarnaast was deze brief al onder alle media verspreid zonder toestemming of inzage. ,,Alumexx heeft geen enkele relatie met de gevolgen van deze eenzijdige actie'', aldus de onderneming.

Topman Jeroen van den Heuvel erkent de inhoud van ,,zijn schrijven'' en ,,de inhoud'' dan ook niet. ,,Duijvestijn maakt met deze actie geen professionele indruk op mij daar hij zelf het due diligence van de inbreng van Alumexx heeft geleid toen hij topman van het toenmalige Phelix was. Hij wist dus alle ins en outs van de start-up. Nu werpt hij zich opeens ongewild op als adviseur in zijn functie als fondsmanager'', zo laat hij weten.

Zorgen

De bestuurder uit verder zorgen over de integriteit van Duijvesteijn. ,,Zeker daar hij op de laatste dagen van de maand en periode met dit soort uitingen komt , met extreme koersschommelingen als gevolg. De gevolgen hiervan komen geheel voor zijn eigen risico '', aldus Van den Heuvel. Het aandeel Alumexx sloot vrijdag meer dan 27 procent hoger, na publicatie van het MountainShield-document. Alumexx zag zich genoodzaakt een kort persbericht uit te sturen ,,gebaseerd op speculaties door een open brief van MountainShield''. Onduidelijk is of er contact is geweest met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens MountainShield, dat een belang van bijna 20 procent in Alumexx heeft, zou die onderneming moeten fuseren met branchegenoot Aluminium Scaffolding Company (ASC). Een samenvoeging is volgens het beleggingsfonds een gemakkelijke manier om omzetgroei voor het beursgenoteerde Alumexx te bewerkstelligen. Bovendien is Alumexx-topman Jeroen van den Heuvel ook oprichter en eigenaar van ASC, dat zich eveneens op de doe-het-zelfmarkt richt.

Internationale expansie

Ook wijst het fonds op het belang van internationale expansie. De eerste ladders, trappen en steigers van Alumexx zullen volgend jaar verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten. MountainShield geeft als advies om internationale expansie hoge prioriteit te geven omdat dit zich waarschijnlijk zal vertalen in een significante omzetstijging.

Alumexx was in Nederland voor de beursgang van een jaar geleden al een bekende merknaam in de doe-het-zelf markt. Sinds de gang naar de beurs heeft het bedrijf zich nog meer op omzetgroei gefocust. MountainShield vindt de ambitie van Alumexx ,,zeer positief'', maar merkt ook op dat de beurskoers onder druk is komen te staan.