AEX trapt hoger af op oudjaarsdag

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,3% hoger op 485,46 punten. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 649,58 punten

De mededeling dit weekend van de Amerikaanse president Trump via Twitter dat hij langdurig telefonisch heeft gesproken met de Chinese leider Xi voedde de hoop dat de handelsvete tussen beide landen volgend jaar mogelijk uit de weg kan worden geruimd.

In Azië hield de beurs in Japan vandaag de deuren gesloten vanwege oudejaarsdag. De aandelenbeurs in Hongkong sloot het jaar af met een plus van 1,3% gesteund door het toegenomen vertrouwen dat China en Amerika de strijdbijl op handelsgebied gaan begraven. Per saldo raakte de Hang Seng-index op jaarbasis bijna 14% kwijt.

In de grotendeels groengekleurde AEX zat Galapagos in de voorhoede met een plus van 1,6%. ArcelorMittal kon ook op kopersinteresse rekenen en won 1,2%.

RD Shell had profijt van aantrekkende olieprijzen. De koers van de oliereus steeg 0,8%.

De financiële waarden die dit jaar zwaar onder druk stonden lieten ook een positief beeld zien. ING koerste 0,5% hoger, terwijl Aegon er 0,4% bijkreeg.

ASML daarentegen liet 0,2% liggen. KPN leverde eveneens 0,2% in.