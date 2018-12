AEX wint op laatste lunchdag in 2018

De AEX-index noteerde rond één uur 0,7% hoger op 487,35 punten. De Midkap-index ging 1,7% vooruit naar 656,56 punten

Elders in Europa was het beeld verdeeld. Parijs dikte 0,9% aan, terwijl Londen 0,1% terugviel. In Frankfurt werd niet gehandeld.

De mededeling dit weekend van de Amerikaanse president Trump via Twitter dat hij langdurig telefonisch heeft gesproken met de Chinese leider Xi voedde de hoop dat de handelsvete tussen beide landen volgend jaar mogelijk uit de weg kan worden geruimd. Voor het gehele jaar kwamen beleggers op het Damrak van een koude kermis thuis. In vergelijking met de beginstand van 2018 hebben veel fondsen in Amterdam slecht gepresteerd vanwege de stress over de brexit en de vrees voor een economische afkoeling.

In Azië hield de beurs in Japan vandaag de deuren gesloten vanwege oudjaarsdag. De aandelenbeurs in Hongkong sloot het jaar af met een plus van 1,3% gesteund door het toegenomen vertrouwen dat China en Amerika de strijdbijl op handelsgebied gaan begraven. Per saldo raakte de Hang Seng-index op jaarbasis bijna 14% kwijt.

Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro benadrukt dat de volumes op de laatste verkorte handelsdag van 2018 zeer laag zijn. Hij wijst er op na de malaise bij de koersen in het vierde kwartaal de positieve uitlatingen van Trump en de goedkeuring van de Italiaanse begroting de weg hebben vrijgemaakt voor een eindsprintje van de AEX. „Hierbij speelt het effect van window-dressing ook een grote rol.”

Volgens de ABN-handelaar zal de eerste handelsweek van 2019 naar verwachting nog rustig verlopen doordat veel marktpartijen pas vanaf komende maandag weer volledig in bedrijf zijn. „De grote vraag is hoeveel slecht nieuws al in de koersen zit en in hoeverre de somberheid bij veel beleggers gerechtvaardigd is. In dit onstuimige beursklimaat kunnen de aandelenmarkten ook zo maar weer omhoog schieten.”

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX verstevigde Galapagos de koppositie met een vooruitgang van 3,5%. Signify kon ook op kopersinteresse rekenen en won 2,5%. Randstad voegde 1,6% toe aan het slot van vrijdag.

RD Shell had profijt van aantrekkende olieprijzen. De koers van de oliereus steeg 0,7%. Verder deden Aalberts en DSM goede zaken met winsten 2,3% respectievelijk 1,8%.

Hekkensluiter Altice Europe keek aan tegen een koersdaling van 3,6%. ABN Amro liet 0,1% liggen

In de Midkap had Fugro de wind flink in de rug. De bodemonderzoeker die dit jaar hard is afgestraft werd 2,9% meer waard. Voor koploper Aperam hadden beleggers 4% meer over. PostNL volgde op de voete met een koerssprong van 3,9%.

