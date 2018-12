’Positieve start AEX op verkorte oudjaarsdag’

De future bij de belangrijkste graadmeter in Amsterdam wijst er op dat de AEX met een winst van 0,6% gaat openen. Daarmee zou de mooie opleving van eind vorige week een vervolg krijgen. Voor het gehele jaar zijn beleggers van een koude kermis thuis gekomen. In vergelijking met de beginstand van 2018 hebben veel fondsen op het Damrak het zwaar te verduren gekregen vanwege de stress over de brexit en de voortslepende handelsstrijd tussen China en Amerika.

De mededeling dit weekend van de Amerikaanse president Trump via Twitter dat hij langdurig telefonisch heeft gesproken met de Chinese leider Xi voedde de hoop dat de handelsvete tussen beide landen volgend jaar mogelijk uit de weg kan worden geruimd.

Beleggers kunnen op oudjaarsdag tot vanmiddag 14.00 uur handelen op het Damrak. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn maandag gesloten vanwege oudjaarsdag. Wall Street zal wel de gehele dag de deuren open houden. Op nieuwjaarsdag zijn de Europese beurzen gesloten.

Midkapper PostNL weet de aandacht op zich gericht. Meer dan honderd pakketsorteerders die via uitzendbureau Young Capital werken voor PostNL worden onderbetaald, meldt vakbond FNV.