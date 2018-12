Column: vieren of voornemens

Grote kans dat je er juist nu aan denkt om een andere baan te zoeken. De kerstperiode is namelijk een van de momenten in het jaar waarop mensen hun loopbaan herzien en een andere baan willen. Het is de periode waarop mensen het besluit nemen dat ze hun leven willen omgooien.

Als coach juich ik verandering en zelfontplooiing toe, maar vaak vergeet je te kijken naar al behaalde successen. Onze goede voornemens zijn vaak gebaseerd op te weinig sporten, te veel eten, banen die niet leuk genoeg zijn.

Het gaat over dat wat in je leven nét niet goed genoeg is. En dat terwijl ik zeker weet dat je het afgelopen jaar successen hebt behaald. Dat er meer dan genoeg reden is om dankbaar te zijn. Dat je, ook al wil je van baan veranderen, veel hebt geleerd op je werk.

Heb je wel eens stilgestaan bij de successen die je hebt behaald en wat je hebt geleerd? Ook daar is deze periode van het jaar uitermate geschikt voor. Ik pleit voor het vieren van successen, in plaats van het hebben van goede voornemens. Op welk succes proost jij op 1 januari vlak na middernacht?