'Multiplay-markt groeide in derde kwartaal'

Houten - De omzet op de markt voor multiplay-diensten is in het derde kwartaal van dit jaar met 3,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, meldt marktonderzoeker Telecompaper. Er werd in die periode een kleine 1,2 miljard euro verdiend met abonnementen op breedbandinternet en minimaal één andere dienst zoals tv, vaste of mobiele telefonie.