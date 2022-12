Oprichter FTX zegt niet te weten waar miljarden zijn gebleven

„Het geld werd overgeschreven naar Alameda. Ik kan alleen maar speculeren over wat er daarna is gebeurd”, zegt Bankman-Fried tegen de Amerikaanse zakenkrant. „Het is niet zo dat je een dollarbiljet geeft en dat vervolgens van start naar finish kunt volgen.” Hij erkent wel dat wat FTX en Alameda deden fout was. Maar al zijn aandacht ging naar eigen zeggen uit naar het eerste bedrijf, waardoor hij te weinig oog had voor problemen bij het tweede.

„Ik vraag mezelf af hoe ik een reeks fouten heb kunnen maken die niet alleen dom lijken, maar ook het type fout zijn waar ik anderen om zou hebben uitgelachen”, zegt Bankman-Fried. Hij ontkent opnieuw een fraudeur te zijn.

FTX gold tot de ineenstorting als een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Samen met Alameda en tal van gelieerde bedrijven vroeg FTX onlangs faillissement aan. Dat gebeurde nadat klanten massaal hun tegoeden bij het cryptoplatform opeisten terwijl er niet genoeg geld was om iedereen uit te betalen. Ondertussen wordt de val van het bedrijf onderzocht door openbaar aanklagers en de beurstoezichthouder van de Verenigde Staten.

De nieuwe topman van FTX, de ervaren puinruimer John Ray III, oordeelde eerder al vernietigend over de bedrijfsvoering onder Bankman-Fried. Het terugvinden van miljarden aan klantentegoeden wordt lastig omdat FTX amper beslissingen op papier zette en leidinggevenden het liefst communiceerden via apps waarvan de berichten daarna gewist werden.

Ook is er scherpe kritiek op de belangenverstrengeling tussen Alameda en FTX. Alameda handelde flink op FTX, maar werd daar niet aan dezelfde regels onderworpen als andere klanten. In een eveneens dit weekend gepubliceerd interview met de Financial Times erkent Bankman-Fried dat Alameda met veel meer krediet mocht beleggen dan normale klanten. Dat zorgt bij succes voor hogere winsten, maar leidt er ook toe dat de risico’s groter zijn. Terugblikkend zegt Bankman-Fried dat hij ’absoluut’ had gewild dat FTX Alameda aan dezelfde regels zou hebben gehouden als andere klanten.