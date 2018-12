Zorgpolis: zes tips voor als je zwanger bent

Want als je een kind verwacht, heeft dat ook gevolgen voor de zorg die je nodig hebt.

Plannen maken

Ook als je het komende jaar zwanger wilt worden, moet je nu al kijken of je een passende zorgverzekering hebt. Je kunt namelijk alleen van half november tot eind december van zorgverzekering wisselen, of een aanvullend pakket afsluiten – op een doodenkele uitzondering na.

Basiszorg

Gelukkig zit veel zorg voor zwangere vrouwen in de basisverzekering. Van verloskundige zorg tot echo’s en van bloedonderzoek tot eventueel een NIPT- of vlokkentest: je hoeft er allemaal géén extra polis voor af te sluiten. In sommige gevallen gaan de kosten voor die behandelingen niet eens van je eigen risico af.

Maar als je zonder medische noodzaak in het ziekenhuis wilt bevallen, dan is de basiszorgverzekering niet genoeg. Ook de eigen bijdrage voor de kraamzorg (€4,40 per uur), zwangerschapscursussen en zaken als babymassage kun je aanvullend verzekeren of uit eigen zak betalen.

Aanvullen of niet?

Een aanvullende polis voor zwangere vrouwen klinkt aanlokkelijk, maar de Consumentenbond waarschuwt: weeg de premie en de vergoedingen goed tegen elkaar af. Een zwangerschapscursus van €100 kun je echt beter uit eigen zak betalen. En wat vergoedt een polis als je koste wat kost in het ziekenhuis wilt bevallen?

Bij marktleider VGZ betaal je een kleine €120 per jaar voor een aanvullende verzekering die een ziekenhuisbevalling volledig vergoedt. CZ waarschuwt expliciet voor de eigen bijdrage bij een poliklinische bevalling (€357), en dat niet elke aanvullende polis die dekt.

Waar bevallen?

Als je buitenshuis wilt bevallen, kijk dan goed met welke zorgverleners je verzekeraar contracten heeft afgesloten. Ga je toch ergens anders heen voor je bevalling, dan betaal je soms wel een derde van de kosten alsnog zelf.

Inschrijven

Is je kind ter wereld gekomen, dan heb je vier maanden om ’m bij te schrijven op je zorgverzekering. Dan geldt de verzekering met terugwerkende kracht sinds de geboorte. Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd met de ouders. Schrijf je kind daarom in bij de ouder met de meest uitgebreide polis, dan profiteert hij of zij daar ook van.

In deze video leggen we uit hoe het zit met het verzekeren van je kind.

Nieuw gezin!

Zorg voor jonge kinderen brengt weer eigen eigenaardigheden met zich mee. Lees daarom zeker ook even ons artikel met zorgtips voor gezinnen.