'Januaristorm gaf meeste vliegvertraging'

Ook de nummers 2 en 3 op de lijst van dagen met de meeste vertragingen kwamen door een storm. Op 21 september werden 289 vluchten daar langdurig door getroffen, op 3 januari ging het om 275 vluchten.

Eerder deze maand gooide mist roet in het eten. Door dat weersverschijnsel konden op 16 december 271 vliegtuigen niet vertrekken. Op 1 maart hadden 259 vluchten last van slecht weer in landen om ons heen. Die vliegtuigen vertrokken dus niet of later vanuit Nederland naar hun bestemming.

In heel Europa was 2 maart 2018 de slechtste dag om te vliegen. Door slecht weer in het Verenigd Koninkrijk konden toen 2940 vluchten niet tijdig vertrekken.