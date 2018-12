Eerste verliesjaar voor AEX sinds 2011

Amsterdam - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is in 2018 per saldo met dik 10 procent omlaaggegaan. Het gaat om het eerste jaarverlies sinds 2011. De graadmeter won maandag tijdens de laatste verkorte handelssessie van het jaar wel nog iets terrein. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen vooruit.