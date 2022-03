Clubleven bloeit weer op

Premium Nieuws

Stedentrip naar Oost-Europa: wat merkt Nederlandse toerist van oorlog?

Nu de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid is losgebarsten, twijfelen Nederlanders die binnenkort een vakantie naar Oost-Europa op de planning hebben staan, of zij er verstandig aan doen om nog te gaan. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Wat staat hun te wachten in de buurlanden van het g...