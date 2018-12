Adyen mist Europees goud

Dit blijkt uit onderzoek van Bloomberg. De dataleverancier gaat daarbij uit van de prijs van €240 waartegen Adyen in juni naar de beurs ging. De betalingsverwerker sloot dit jaar 98% hoger af op €475,05, na enkele maanden geleden op €758,90 te hebben gepiekt. Particuliere beleggers vielen bij de beursgang overigens buiten de boot, want alleen grote institutionele partijen zoals pensioenfondsen konden inschrijven.

Ocado staat al sinds 2010 aan de Britse beurs genoteerd. Na enkele moeizame jaren spoot de beurskoers van de online supermarktketens in de eerste helft van 2018 omhoog, vooral dankzij deals met vooraanstaande spelers zoals het Amerikaanse Kroger. Hoewel Ocado in de afgelopen maanden een flinke stap terug deed, behaalden beleggers in de aandelen een indrukwekkend jaarrendement van 99%.