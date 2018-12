'Wall Street hoger richting jaareinde'

De gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse regering, die pas volgend jaar wordt opgelost, blijft op het sentiment drukken. Daarnaast verlaagde de Amerikaanse bank Goldman Sachs zijn groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie in de eerste helft van 2019. Ook kauwen beleggers op een groter dan verwachte vertraging van de bedrijvigheid in de Chinese industrie.

De beurzen op Wall Street draaien op oudjaarsdag een volledige handelsdag. In Europa waren de beurzen of al gesloten of werden na een verkorte handelsdag de boeken gesloten.

Olieprijzen in de plus

Voor de belangrijkste beursgraadmeters in New York lijkt 2018 het slechtste jaar sinds 2008 te worden. De toonaangevende Dow-Jonesindex stevent af op een jaarverlies van ruim 6,5 procent. De Dow gaat daarnaast op zijn op een na slechtste decembermaand ooit af. Alleen in december 1931 verloor die beursgraadmeter meer. De brede S&P 500 lijkt ongeveer 7 procent te gaan verliezen. Techbeurs Nasdaq koerst af op een verlies van ruim 4,5 procent.

De olieprijzen blijven ook in de belangstelling staan. Die golven de laatste weken op en neer, maar staan weer flink in de plus.

Capri

Macro-economisch nieuws is er nauwelijks. Er komt alleen een cijfer over de industriële bedrijvigheid in de regio rond Dallas uit. Ook qua bedrijvennieuws is er weinig te melden. Modehuis Michael Kors heeft de overname van Versace afgerond en verandert daarmee zijn naam in Capri. De naam Michael Kors blijft wel bestaan, maar alleen voor het modemerk en niet meer als bedrijfsnaam.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten vrijdag overwegend licht lager. Na een dag vol koersschommelingen boekte alleen de Nasdaq een kleine koerswinst. De Dow-Jones eindigde de op een na laatste handelsdag van het jaar 0,3 procent lager op 23.062,40 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2485,74 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent op 6584,52 punten.