Juichen om Ahold; Verdriet bij beleggers ING in 2018

In de AEX was Ahold Delhaize dit beursjaar het best presterende aandeel, met een koerswinst van bijna 25%. Met de nieuwe topman Frans Muller aan het roer ging het voor de wind bij het supermarktconcern. Ook Wolters Kluwer liet in 2018 een opgewekt beeld zien. Beleggers konden de stabiele koers van digitale mediaconcern goed waarderen.

Bij de verliezers leverde ING met een aderlating van 35% het meest aan beurswaarde in. De bank stond onder druk na een uiteindelijk teruggetrokken beloningsvoorstel voor topman Ralph Hamers en schikte een witwasaffaire voor honderden miljoenen euro. Het zette het financieel concern onder zware politieke en publieke druk en de bank offerde uiteindelijk zijn financieel topman.

Ook voor beleggers in Arcelor Mittal waren de druiven zuur. Met een koersval van per saldo meer dan 30% vanwege de vrees voor een economische afkoeling kende de staalreus een jaar om snel te vergeten.

Signify had eveneens een beroerd beursjaar. De voormalige verlichtingdivisie van Philips zag maar liefst 31,9% van de beurswaarde verdampen.