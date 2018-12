'Amazon wil meer Whole Foods-supers openen'

De webwinkelreus zou streven naar extra winkels in voorsteden en andere gebieden waar het klantenbestand van de Whole Foods de laatste tijd toeneemt. De stap zou eveneens betekenen dat meer mensen straks gebruik kunnen maken van de Prime Now-bezorgservice van Amazon. De internetgigant en Whole Foods weigerden tegenover de krant commentaar te geven.

Amazon richt zich de laatste tijd steeds meer op de supermarktbranche en is daarmee een concurrent van Ahold Delhaize. Dat Nederlands-Belgische concern haalt meer dan de helft van zijn omzet uit de VS. Amazon zette in 2017 een flinke stap door Whole Foods in te lijven. Die super is in de VS goed voor meer dan vierhonderd filialen. Met Amazon Go timmert Amazon tevens aan de weg op het gebied van supermarkten zonder kassa's.