Wall Street in de plus

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,1 procent hoger op 23.312 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2508 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent naar 6637 punten. Wall Street draait op oudjaarsdag nog een volledige handelssessie.

Voor de beursgraadmeters in New York lijkt 2018 overigens het slechtste jaar sinds 2008 te worden. De Dow stevent af op een jaarverlies van bijna 6 procent. De S&P 500 lijkt op jaarbasis ook ongeveer 6 procent kwijt te spelen. Voor de Nasdaq ligt waarschijnlijk een jaarmin rond de 4 procent in het verschiet.

Hoofdpijndossiers

Beleggers kijken terug op een jaar vol hoofdpijndossiers. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China domineerden de krantenkoppen en voedden de onzekerheid op de beurzen. Ook stond het sentiment onder druk door rentebesluiten en door de recente 'shutdown' van de Amerikaanse overheid.

In de Dow heeft de Amerikaanse farmaceut Merck & Co het in 2018 het beste gedaan, met een koerswinst op jaarbasis van ruim 36 procent. Ook bij branchegenoot Pfizer, die een kleine 21 procent hoger lijkt te gaan eindigen, zat de beurswaarde flink in de lift. Zakenbank Goldman Sachs was in de lijst daarentegen de grootste verliezer van het jaar. Het aandeel leverde circa 35 procent aan waarde in.

Koersverloop

Het koersverloop van Apple was eveneens opvallend. Op de laatste handelsdag van 2017 was een aandeel in het technologieconcern nog ruim 169 dollar waard. De prijs piekte afgelopen zomer op 233,47 dollar, waardoor de totale beurswaarde van Apple boven de 1000 miljard dollar uitkwam. Maar inmiddels is Apple al weer een tijdje geen 'biljoenenbedrijf' meer. Het aandeel stond maandag tussentijds op ruim 158 dollar. Apple is daarmee nog maar zo'n 751 miljard dollar waard.

De euro werd verhandeld voor 1,1446 dollar, tegen 1,1453 dollar bij het vervroegde slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 45,30 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 53,43 dollar per vat.