Premium Het beste van De Telegraaf

Veldhoven kan niet buiten ASML: ’Kneuterigheid verdwijnt nu wel’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Binnenkort telt ASML (op de voorgrond) meer medewerkers dan Veldhoven (daarachter) inwoners heeft. Ⓒ ANP/HH ASML Holding 620.1 0.16 %

Niet Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, maar Veldhoven was onlangs het middelpunt van de gesprekken tussen premier Rutte en de Amerikaanse president Biden. Dankzij ASML is de Brabantse gemeente steeds meer dé hotspot van de techindustrie - en alle perikelen die daarbij komen kijken. De chipmachinefabrikant wordt gezien als een goede buur, en Veldhoven is er trots op, maar kritiek klinkt er ook: „De kneuterigheid is wel een beetje verdwenen.”