Tata Steel ziet resultaten Europese divisie verbeteren

Volgens Tata Steel boekte de Europese divisie, waar de Indiërs al tijden van af willen, ook meer winst. Het resultaat voor de aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen bedroeg in het slotkwartaal van het gebroken boekjaar zo'n 145 miljoen euro. Een jaar eerde meldde het bedrijf nog een bedrijfswinst voor de Europese activiteiten van 650 miljoen roepie, wat bij de huidige wisselkoersen neerkomt op 7,3 miljoen euro. Een precieze vergelijking is moeilijk te maken gezien de sterke daling van de Indiase munt in het afgelopen jaar.

Tata Steel probeert al jaren de Europese of de Nederlandse tak af te stoten. De hogere lonen en strengere milieuregels in Europa zorgen voor relatief hoge kosten ten opzichte van de Indiase thuismarkt. In januari ging een gehoopte overname van het hoogovencomplex in IJmuiden door het Zweedse SSAB niet door. Twee jaar geleden ketste ook al een fusie tussen Tata Steel Europe en de staaldivisie van ThyssenKrupp af.

Nu de verkoop van Tata Steel Nederland aan de Zweden er niet in zit, zet het moederbedrijf voorlopig alles op alles om de kas van de Europese divisie beter gevuld te houden. Vorig jaar leverden pogingen om de kosten te verlagen veel spanningen op met Nederlands personeel. Na dagenlange stakingen beloofde Tata Steel in Nederland niemand gedwongen te ontslaan en werden afspraken over baanbehoud met vijf jaar verlengd tot oktober 2026.

Tata Steel als geheel boekte in het slotkwartaal van zijn boekjaar 2020/2021 een bedrijfsresultaat van 143 miljard roepie, omgerekend 1,6 miljard euro. Volgens het concern was dit het hoogste bedrijfsresultaat in één kwartaal ooit. Tata Steel maakte daarbij ook werk van het terugdringen van de forse schuldenlast. De nettoschuld daalde met 28 procent.