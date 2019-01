Winkelhuren in duikvlucht

De gemiddelde huurprijs bedraagt nu €655 per vierkante meter per jaar, meldt internationaal vastgoedadviseur JLL in een nieuw rapport. Dat is een daling van 2,1% ten opzichte van een jaar geleden. Het voordeel voor winkeliers is dat ze door de lagere huren wat meer lucht krijgen.

De explosieve groei van internetwinkelen is maar een van hun problemen, constateren de onderzoekers. Hun winstmarge staat ook sterk onder druk door stijgende kosten voor personeel en productie.

Amsterdam

Amsterdam is de enige stad in Nederland waar de gemiddelde huurprijs blijft stijgen, dankzij het almaar toenemende aantal bezoekers. De huren gingen er ruim 2% omhoog. Op het Damrak steeg de gemiddelde huurprijs het afgelopen jaar zelfs met liefst een kwart naar €2500 per vierkante meter per jaar.

Daarmee klimt de straat richting het prijsniveau van de Kalverstraat, vanouds Nederlands duurste winkelstraat met nu een gemiddelde huur van €2950. „Door de groeiende stroom toeristen, waarvan het merendeel via het Damrak de stad betreedt, is die straat een steeds populairdere locatie voor retailers om zich te vestigen”, zegt Sven Bertens, hoofd strategie en onderzoek bij JLL.

Duurste straten

De vijf duurste winkelstraten liggen allen in Amsterdam. In de toplijst staan ook de Rotterdamse ‘Koopgoot’ (€1675), de Kleine Staat/Grote Staat in Maastricht en de Lange Elisabethstraat in Utrecht (beide €1.600).

De Grote Staat in Maastricht. Ⓒ ANP XTRA

Buiten de vijf grootste steden lopen de winkelhuren al sinds 2012 terug. JLL onderzocht een kleine tweehonderd winkelgebieden. In ongeveer de helft daarvan bleef de huur het afgelopen jaar stabiel, terwijl op 42% van de locaties de gemiddelde huur daalde.

Beter bestand

Doordat huurcontracten gewoonlijk voor vijf jaar afgesloten worden, gaat het volgens winkelexpert Lennard Magis van JLL nog even duren voordat de winkelhuren zijn aangepast aan de huidige economische toestand. „Maar wij verwachten dat de winkelmarkt daarna beter bestand is tegen de invloed van e-commerce, of een lagere economische groei.”