Grootste geldvervoerder is failliet

In de hoop op een doorstart van de activiteiten zou het personeel komende tijd nog gewoon doorwerken. Bij SecurCash zelf was nog niemand bereikbaar voor commentaar.

De Ridder verwacht dat er later op woensdag een curator wordt aangesteld. Die moet dan gaan onderzoeken of er nog een doorstart mogelijk is. Er zou onlangs al met partijen zijn gesproken over een voortzetting van de activiteiten, maar toen haakten die partijen af omdat SecurCash veel schulden heeft.

Bij SecurCash hoort ook het voormalige Brink's Nederland. Die geldtransporteur kwam een paar jaar geleden in financiële problemen. Het bedrijf werd uiteindelijk overgenomen door de Duitse branchegenoot Wincor Nixdorf die Brink's Nederland vervolgens samenvoegde met zijn eigen dochter SecurCash. Er werken ruim driehonderd mensen bij SecurCash Nederland, waaronder meer dan tweehonderd vaste krachten.

Om paniek rond de drukke feestdagen te voorkomen, moesten alle betrokken partijen beloven te zwijgen over de situatie. Er werd gevreesd voor een run op de pinautomaten. Ook zou de wetenschap van niet opgehaald geld in winkels, dieven op ideeën kunnen brengen.

Twee concurrenten moeten de transporten van SecurCash overnemen. Het vervoer van en naar de geldautomaten wordt nu buiten het faillissement gelaten.

