Jet Airways betaalt rekeningen niet

Mumbai - De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways heeft een aflossing op een lening gemist. Het in financiële problemen verkerende bedrijf maakte zelf bekend dat de afbetaling aan een groep Indiase banken was vertraagd vanwege ,,een tijdelijk verstoorde verhouding in de kasstroom''. Jet zegt met de banken in gesprek te zijn over de gemiste aflossing.